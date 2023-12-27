В США заявили о выделении Украине последнего пакета военной помощи

Блинкен: США выделили Украине последний пакет помощи в этом году на 250 млн

США выделили Украине последний в этом году пакет военной помощи на 250 миллионов долларов. Об этом сообщил Госсекретарь Энтони Блинкен, его слова приводит ТАСС.

Киев, в частности, получит боеприпасы и оборудование для систем ПВО, боеприпасы для РСЗО, артиллерийские снаряды, противотанковые средства.

Больше средств для помощи Украине у США нет, новый пакет помощи ожидает одобрения в Конгрессе.