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02:43, 12 января 2024Мир

Стало известно о попытках республиканцев совсем отказаться от помощи Украине

NBC News: крайне правые республиканцы совсем отказываются от помощи Украине
Майк Джонсон

Майк Джонсон. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон согласен с тем, что США не должны оказывать никакой помощи Украине. Об этом, как сообщает NBC News, заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

По ее словам, 11 января во время закрытой встречи с Джонсоном обсуждались условия, на которых республиканцы будут готовы пойти на бюджетное соглашение с демократами. Как рассказала Тейлор Грин, речь шла в том числе и про полный отказ от выделения помощи Украине и про усиление охраны границы с Мексикой. Джонсон был согласен со всем, что прозвучало на встрече, уверяет конгрессвумен.

О том, что Джонсон согласен с предложениями однопартийцев, заявил и член Палаты представителей Ральф Норман.

Встречу с Джонсоном организовали члены так называемого Кокуса свободы (Freedom Caucus), сторонников которого NBC News характеризует как крайне правых республиканцев.

Недовольство части конгрессменов-республиканцев вызывает соглашение Джонсона с лидером демократов в Сенате Чаком Шумером о федеральном бюджете. Предварительное соглашение о расходах казны в 1,6 трлн долларов может позволить избежать остановки деятельности правительства из-за отсутствия денег. Если в итоге проект бюджета не будет одобрен, то шатдаун в США начнется 19 января.

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      Марина Совина
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