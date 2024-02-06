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21:44, 6 февраля 2024Мир

Байден высказался о законопроекте по помощи Украине

Байден: законопроект по Украине даже не будет поставлен на голосование в Сенате
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kyle Mazza / Global Look Press

Все признаки указывают, что пакетный законопроект по помощи Украине, Израилю, а также ужесточению мер контроля на южной границе США не будет поставлен на голосование в Сенате, заявил американский президент Джо Байден. Об этом пишет ТАСС.

По словам главы государства, вероятнее всего, что он даже не будет поставлен на голосование в Сенате Конгресса. «Теперь все признаки указывают на то, что этот законопроект даже не попадет на голосование в Сенате», — высказался политик.

По мнению Байдена, «экс-президент США Дональд Трамп считает, что это плохо для него с политической точки зрения, даже если это поможет стране».

Ранее Трамп назвал «чудовищным» новый законопроект Сената США по вопросу границы и помощи Украине. Экс-президент также назвал проект нового закона «отличным подарком демократам и приговором республиканцам».

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      Марина Совина
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