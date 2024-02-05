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18:49, 5 февраля 2024Мир

Трамп назвал «чудовищным» законопроект о выделении помощи Украине от США

Экс-президент США Трамп назвал чудовищным законопроект о границе и помощи ВСУ

Фото: Mike Segar / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп назвал «чудовищным» новый законопроект Сената США по вопросу границы и помощи Украине. Об этом он сообщил на своей странице в Truth Social.

«Только дурак или радикальный левый демократ проголосует за этот чудовищный законопроект о границе, который дает право на закрытие границы только после пяти тысяч столкновений в день. У нас уже есть право закрыть границу сейчас, и это то, что должно быть сделано», — заявил Трамп в сообщении.

Экс-президент также назвал проект нового закона «отличным подарком демократам и приговором республиканцам». Он снимает ответственность за «ужасную работу» с демократов и перекладывает решение проблем на плечи республиканцев, добавил Трамп.

Ранее сообщалось о подготовке Сенатом США законопроекта, в рамках которого предлагается выделить 60 миллиардов долларов на помощь Украине и 20,23 миллиарда — на решение кризиса на южной границе США.

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      Лина Пивоварова
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