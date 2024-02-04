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03:20, 5 февраля 2024Мир

В США представили новый законопроект о помощи Украине на 60 миллиардов долларов

Сенат представил новый законопроект о помощи Украине на 60 миллиардов долларов

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Сенат Конгресса США представил компромиссный законопроект о помощи Украине, Израилю и о защите южной границы на 118 миллиардов долларов. Документ опубликован на сайте комитета Сената по ассигнованиям.

60 миллиардов предлагается отправить Украине, 14,1 миллиарда — Израилю, 20,23 миллиарда — на усиление границы с Мексикой, 2,44 миллиарда — на обеспечение операции против хуситов в Йемене. Также предлагается направить 10 миллиардов долларов на гуманитарную помощь жителям сектора Газы, Западного берега реки Иордан и Украины.

В рамках помощи Украине 14 миллиардов долларов пойдут на закупки нового оружия у компаний американского ВПК, 15 миллиардов — на военную подготовку ВСУ, а также обмен разведданными и иные меры поддержки, 20 миллиардов — на обеспечение заполненности военных складов в самих США.

Президент Джо Байден призвал обе палаты Конгресса незамедлительно поддержать законопроект, добавляет ТАСС. «Теперь мы достигли двухпартийного соглашения по национальной безопасности, которое включает самый жесткий и справедливый набор пограничных реформ за последние десятилетия. Я решительно поддерживаю это соглашение», — говорится в заявлении Байдена.

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      Марина Совина
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