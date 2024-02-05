«Обречен на провал». Спикер Палаты представителей США раскритиковал проект помощи Украине

Спикер Майк Джонсон раскритиковал предложенный Сенатом США проект помощи Украине

Пакетные договоренности по оказанию помощи Украине и Израилю, а также ужесточению контроля над американо-мексиканской границей раскритиковал спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана).

Этот законопроект оказался даже хуже, чем мы ожидали, он даже не приблизится к тому, чтобы положить конец катастрофе на границе, созданной президентом [США Джо Байденом]

Майк Джонсон спикер Палаты представителей

Он подчеркнул, что в случае, если законопроект дойдет до Палаты представителей, он обречен на провал.

Украине планируют предоставить 60 миллиардов долларов помощи

Сенат Конгресса США представил новый компромиссный законопроект о помощи Украине и Израилю и о защите южной границы на общую сумму 118 миллиардов долларов.

Из этой суммы 60 миллиардов планируют отправить Украине, 14,1 миллиарда — Израилю, 20,23 миллиарда — на усиление границы с Мексикой, а 2,44 миллиарда — на обеспечение операции против йеменских хуситов. Кроме того, 10 миллиардов долларов предлагается отправить на гуманитарную помощь жителям Газы, Западного берега реки Иордан и Украины.

Фото: Joshua Roberts / Reuters

В Сенате уточнили, что в рамках помощи Украине 14 миллиардов долларов пойдут на закупки нового оружия у компаний американского военно-промышленного комплекса (ВПК), 15 миллиардов — на военную подготовку Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также обмен разведданными и иные меры поддержки. Еще 20 миллиардов должны отправить на обеспечение заполненности военных складов в США.

Байден призвал обе палаты Конгресса незамедлительно поддержать законопроект

Новый законопроект о допфинансировании поддержал президент США Джо Байден. Он призвал обе палаты Конгресса незамедлительно его поддержать.

Теперь мы достигли двухпартийного соглашения по национальной безопасности, которое включает самый жесткий и справедливый набор пограничных реформ за последние десятилетия. Я решительно поддерживаю это соглашение Джо Байден президент США

Американский лидер подчеркнул, что соглашение не решит всех проблем, которые ему хотелось бы решить, однако в случае его одобрения в Палате представителей Конгресса позволит Штатам «вместе с партнерами по всему миру» продолжить поддержку Украины и Израиля.

В США законопроект назвали предательством

Законопроект Сената раскритиковали американские законодатели. Член палаты представителей США Эндрю Клайд заявил, что за «предательский» документ не должен проголосовать ни один республиканец.

Лидер республиканского большинства в Палате представителей Стив Скализ, в свою очередь, отметил, что законопроект не получит необходимого для принятия числа голосов в Палате.

Страны ЕС ранее одобрили отправку 50 миллиардов евро Украине

Саммит Евросоюза (ЕС) 1 февраля утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на 50 миллиардов евро. Новый пакет поддержки одобрили представители 27 стран — участниц объединения.

Это [решение] обеспечит стабильное, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины Шарль Мишель глава Европейского совета

В США эту помощь назвали бесполезной. По мнению профессора Чикагского университета, политолога-международника Джона Миршаймера, выделение 50 миллиардов евро не скажется на успехах России в ходе проведения специальной военной операции (СВО). По его мнению, «ситуация будет и дальше складываться в пользу России».

Миршаймер указал, что ЕС не обладает достаточной военно-промышленной базой для обеспечения Украины вооружением. Эта поддержка, добавил он, нацелена лишь на поддержание на плаву властей Киева.

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В России, в свою очередь, решение лидеров ЕС также прокомментировали. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что выделение финансовой помощи Киеву обрекает страны Евросоюза на проблемы.

«Лидеры Евросоюза обрекают свои страны на все большие проблемы. Это спусковой крючок, который приведет в движение политические процессы в Евросоюзе», — пояснил он. По словам Володина, деньги из бюджета ЕС потратят на разжигание войны вместо того, чтобы направить их на помощь гражданам Европы и решение внутренних проблем.