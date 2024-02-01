На Украине украли 40 миллионов долларов на закупках снарядов. Скандал дошел до Конгресса США

Конгрессмены США возмутились коррупционным скандалом на 40 млн долларов в ВСУ

На Украине разразился новый коррупционный скандал, связанный с кражей денег на закупки оружия для Вооруженных сил страны (ВСУ). Чиновников и бизнесменов заподозрили в хищении 40 миллионов долларов, выделенных США и предназначавшихся для закупки минометных снарядов.

Скандал дошел до Конгресса США — парламентарии возмутились очередной кражей американских денег, призвали к полному аудиту выделяемых Киеву средств и вновь высказались о прекращении помощи Украине.

Украину назвали самой коррумпированной страной и указали на отсутствие контроля за деньгами

Издание The American Conservative (TAC) приводит слова нескольких возмущенных конгрессменов. Так, Эли Крэйн (Eli Crane) указал, что выделяемые Киеву деньги сыграли бы большую роль для населения США, которому они и принадлежат. «Когда 113 миллиардов долларов были отправлены в страну, лидер которой распустил конкурирующие политические партии и стремится не проводить выборы, действительно ли они ожидали полной и чистой отчетности?» — задался вопросом Крэйн.

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Он добавил, что не знает, что может быть хуже: хищение денег США в «одной из самых коррумпированных стран мира» или то, что эти средства должны быть потрачены на «развитие потенциального ядерного конфликта, конца которому не видно». Новый скандал парламентарий назвал лишь верхушкой айсберга.

Член Палаты представителей Мэтт Розендейл был шокирован скандалом и назвал смешными попытки верить в то, что американскими деньгами на Украине стали лучше управлять.

Всего несколько лет назад единственное, что мы знали об Украине, это то, что это самая коррумпированная страна, о которой кто-либо когда-либо слышал. Украина была прачечной по отмыванию грязных денег для грязных политиков, начиная с Хантера Байдена Мэтт Розендейл Член Палаты представителей США

Он намерен законодательно приостановить финансирование Украины на фоне миграционного кризиса в Техасе и призвал поощрять Киев вести переговоры с Россией, «чтобы прийти к какому-то мирному соглашению».

Конгрессвумен Лорен Боберт (Lauren Boebert) также отметила, что США не имеют реального контроля над более чем 100 миллиардами долларов, которые были потрачены «за дверь». «Именно поэтому я и мои коллеги по фракции призываем к полному аудиту средств для Украины, и я не поддерживаю предоставление им ни пенни. Вместо этого нам следует беспокоиться о безопасности собственных границ», — высказалась она.

Скандал разразился вокруг закупки 100 тысяч минометных снарядов

В конце января сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обысками к действующим и бывшим чиновникам Минобороны, также следственные действия проводились у менеджеров «Львовского арсенала». Фигурантов подозревают в хищении 1,5 миллиарда гривен (около 40 миллионов долларов) в процессе закупок 100 тысяч минометных снарядов.

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Предположительно, чиновники вступили в сговор с сотрудниками оружейной компании, стремясь присвоить деньги. Еще в августе 2022 года Минобороны подписало контракт со «Львовским арсеналом». После того как правительство заплатило ему, сотрудники компании должны были перевести средства другому предприятию за рубежом, которое будет поставлять на Украину снаряды. Но деньги так и не дошли до иностранной фирмы. Вместо этого они оказались на нескольких банковских счетах на Украине и в балканских странах. Снаряды ВСУ также не получили. При этом похищенные деньги арестовали, теперь их намерены вернуть в бюджет республики.

Обвинения предъявлены пяти фигурантам, им грозит до 12 лет лишения свободы. Один из подозреваемых был задержан при попытке бежать с Украины.