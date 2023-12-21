Порошенко заявил об острой нехватке дронов и боеприпасов у ВСУ на фронте

Украинские военные испытывают острую нехватку дронов и боеприпасов, об этом рассказал бывший президент страны Петр Порошенко. Он отметил, что побывал на фронте и побеседовал с военными, которые пожаловались на значительный дефицит различных вооружений.

Сегодня утром я вернулся с фронта. И сказать, что там не хватает снарядов, — ничего не сказать. Это то, что говорят наши военные. Сказать, что не хватает систем противовоздушной обороны, — ничего не сказать Петр Порошенко бывший президент Украины

По словам политика, в Вооруженных силах Украины (ВСУ) возник значительный дефицит беспилотников, хотя на специальных складах их хранится «десятки тысяч».

Это преступление, за которое нужно наказывать Петр Порошенко бывший президент Украины

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский признал, что для ВСУ на сегодняшний день существуют вызовы, связанные с количеством поставляемых артиллерийских систем и снарядов, противотанковых ракетных комплексов и ремонтом артиллерийских систем.

Порошенко заявил, что Украина не должна быть заложницей США

Петр Порошенко 8 декабря назвал неприемлемой ситуацию, в которой Украина может оказаться заложницей внутриполитических процессов в США. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу France24 на фоне трудностей с согласованием финансирования Украине в американском Конгрессе.

Мне ненавистна идея о том, что Украина может оказаться заложницей внутриполитических вопросов на выборах в следующем году. Это абсолютно неприемлемо Петр Порошенко бывший президент Украины

Политик заявил, что трудности по голосованию с предоставлением нового пакета помощи Киеву в Конгрессе США является опасным знаком.

Запрос Белого дома о дополнительных ассигнованиях, в том числе 61 миллиарда долларов на нужды Украины, до сих пор не утвержден в Конгрессе.

Из-за внутренних разногласий республиканцев и демократов по проблемам миграции из Мексики законодатели Конгресса США не смогли обсудить проблемы с предоставлением чрезвычайного пакета финансовой помощи Украине до наступления рождественских каникул, поэтому переговорщики от обеих партий решили отложить слушания на январь 2024 года.

Боестолкновения стали все более устрашающими для ВСУ из-за нехватки снарядов

Боестолкновения становятся все более устрашающими для ВСУ на фоне нехватки вооружений, поскольку западные союзники сократили поставки оружия в необходимом количестве, пишет газета The Wall Street Journal.

Найти желающих попасть в украинскую пехоту на нынешнем этапе конфликта особенно сложно. Ослабление поддержки со стороны Запада омрачает настроение в стране и делает боевые действия на передовой еще более устрашающими The Wall Street Journal

В статье указывается, что страны НАТО значительно сократили объемы военной помощи Украине, а Россия в свою очередь обладает подавляющим преимуществом в огневой мощи на фронте.

Ранее американское издание Military Watch Magazine сообщило, что перспектив на положительный исход ситуации на поле боя у ВСУ все меньше из-за отсутствия помощи от стран Запада. Ситуация также осложняется тем, что США потеряли интерес к финансированию Украины из-за «с треском провалившегося» контрнаступления ВСУ и сообщений о высокой коррупции на Украине.

Новостной портал Naharnet отмечал, что настроение украинских военных становится все мрачнее с приближением зимы. Они разочарованы, что вместо наступления они перешли в режим обороны, российские войска наращивают силы, и их беспокоит отсутствие поддержки от западных союзников.

