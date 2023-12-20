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13:32, 20 декабря 2023Мир

На Западе заявили об отсутствии у ВСУ перспектив на поле боя

MWM: перспектив на поле боя у ВСУ все меньше из-за отсутствия помощи Запада

Фото: Alina Smutko / Reuters

Перспектив на положительный исход ситуации на поле боя у Вооруженных сил Украины (ВСУ) все меньше из-за отсутствия помощи от стран Запада. Об этом сообщает американское издание Military Watch Magazine (MWM).

Отмечается, что все больше элитных передовых подразделений украинской армии стали чаще сообщать о серьезной нехватке оборудования, препятствующей их операциям, что в сочетании с огромными потерями привело к более мрачным прогнозам о будущих военных перспективах страны.

Ситуация также осложняется тем, что США потеряли интерес к финансированию Украины из-за «с треском провалившегося» контрнаступления ВСУ и сообщений о высокой коррупции на Украине.

Ранее стало известно, что из-за внутренних разногласий республиканцев и демократов по проблемам миграции Конгресс США не смог обсудить проблемы с предоставлением средств для помощи Украине до наступления рождественских каникул, поэтому слушания решили отложить на январь 2024 года.

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      Семен Александров
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