США решили оставить Украину без крупной военной помощи в этом году

FT: в Конгрессе США отложили слушания по чрезвычайной помощи Украине на 2024 год

Из-за внутренних разногласий республиканцев и демократов по проблемам миграции из Мексики законодатели Конгресса США не смогли обсудить проблемы с предоставлением чрезвычайного пакета финансовой помощи Украине до наступления рождественских каникул, поэтому переговорщики от обеих партий решили отложить слушания на январь 2024 года. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«Суть в том, что и демократы, и республиканцы понимают — предстоит еще многое сделать, чтобы принять закон, который бы защищал благополучие Америки и сохранял безопасность западного мира. Наша цель — решить эти вопросы как только мы вернемся на работу в январе», — заявил Чак Шумер, лидер демократов в Сенате США.

Ранее стало известно, что более 100 чиновников стран Европейского союза (ЕС) планируют направить Конгрессу США письмо с просьбой одобрить дальнейшую военную помощь Украине. Сообщается, что обращение подписали чиновники из 17 стран, включая Италию.

18 декабря сообщалось, что в Сенате США до сих пор не согласовали значимые вопросы в рамках сделки по ужесточению миграционного законодательства в обмен на поддержку новой помощи Украине. Отмечается, что это свело на нет все попытки достичь соглашения в последние дни уходящего года.