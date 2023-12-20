Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:07, 20 декабря 2023Мир

США решили оставить Украину без крупной военной помощи в этом году

FT: в Конгрессе США отложили слушания по чрезвычайной помощи Украине на 2024 год

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Из-за внутренних разногласий республиканцев и демократов по проблемам миграции из Мексики законодатели Конгресса США не смогли обсудить проблемы с предоставлением чрезвычайного пакета финансовой помощи Украине до наступления рождественских каникул, поэтому переговорщики от обеих партий решили отложить слушания на январь 2024 года. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«Суть в том, что и демократы, и республиканцы понимают — предстоит еще многое сделать, чтобы принять закон, который бы защищал благополучие Америки и сохранял безопасность западного мира. Наша цель — решить эти вопросы как только мы вернемся на работу в январе», — заявил Чак Шумер, лидер демократов в Сенате США.

Ранее стало известно, что более 100 чиновников стран Европейского союза (ЕС) планируют направить Конгрессу США письмо с просьбой одобрить дальнейшую военную помощь Украине. Сообщается, что обращение подписали чиновники из 17 стран, включая Италию.

18 декабря сообщалось, что в Сенате США до сих пор не согласовали значимые вопросы в рамках сделки по ужесточению миграционного законодательства в обмен на поддержку новой помощи Украине. Отмечается, что это свело на нет все попытки достичь соглашения в последние дни уходящего года.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Суд запретил Трампу участвовать в праймериз в Колорадо. Каковы шансы политика на президентских выборах?

      Второклассника отправили в нокдаун на крыльце школы в российском городе

      Из ОАЭ депортировали россиянку за хищение миллионов рублей

      Живущая в Италии россиянка рассказала о любимых у местных мужчин типажах женщин

      У принадлежавшей Пригожину компании «Конкорд» появился новый гендиректор

      Стало известно о взрывах в Кировоградской области

      Эксплуатацию Ми-171А2 в горах одобрили

      Мария Захарова сочинила рождественскую песню

      Бойцы ВСУ признались в мрачном настроении из-за ситуации на поле боя

      Более чем в 20 регионах России на фоне СВО отменили новогодние салюты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости