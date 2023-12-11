Европейские чиновники обратятся к Конгрессу с просьбой помочь Украине

Reuters: более 100 чиновников ЕС попросят Конгресс США одобрить помощь Украине

Более 100 чиновников стран Европейского союза (ЕС) во вторник, 12 декабря, планируют направить Конгрессу США письмо с просьбой одобрить дальнейшую военную помощь Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ.

Как указывается в письме, военные расходы выросли по всей Европе. «Однако американская военная помощь является необходимой и неотложной», — указали европейские политики. Агентство отметило, что документ создан под руководством депутата Национального собрания Франции Бенжамена Хаддада. Обращение подписали чиновники из 17 стран, среди которых Германия, Ирландия, Италия и Польша.

Ранее стало известно, что Конгресс не запланировал рассмотрение помощи Киеву во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон.