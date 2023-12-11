Конгресс не запланировал рассмотрение помощи Киеву во время визита Зеленского

Конгресс не запланировал рассмотрение помощи Киеву, несмотря на визит Зеленского

В Конгрессе не запланировано рассмотрение запроса о помощи Киеву, несмотря на визит Владимира Зеленского в США, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на расписание законодательного органа.

Во вторник, 12 декабря, один из комитетов Палаты представителей проведет слушания о конкуренции с Китаем, в другом пройдет обсуждение расследования в рамках процедуры импичмента президенту Соединенных Штатов Джо Байдену.

В среду и четверг также запланирован ряд других мероприятий, среди которых не значится рассмотрение выделения средств для Украины. С пятницы, 15 декабря, Палата представителей уходит на рождественские и новогодние каникулы до 9 января, Сенат – до 8 января.

Накануне стало известно, что президент США Джо Байден пригласил Зеленского на встречу в Белом доме 12 декабря. Ожидается, что стороны обсудят текущие нужды Киева. Зеленский также должен выступить на встрече со всем составом американского Сената.

