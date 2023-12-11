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00:51, 11 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно о приглашении Зеленского выступить перед сенаторами США

CNN: Зеленский 12 декабря выступит перед всем составом Сената США
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Владимир Зеленский должен во вторник, 12 декабря, выступить на встрече со всем составом Сената США, передает CNN со ссылкой на руководство палаты.

Как уточнили журналисты, лидер демократического большинства Чак Шумер и республиканский лидер Митч Макконнелл пригласили украинского политика выступить на встрече со всеми сенаторами утром во вторник, 12 декабря.

Ранее стало известно, что американский президент Джо Байден пригласил Зеленского посетить Белый дом. Ожидается, что стороны обсудят поддержку Украины.

5 декабря Зеленский в последний момент отменил выступление перед сенаторами США. Политик должен был обратиться к американским законодателями по видеосвязи в ходе закрытого брифинга в преддверии голосования по вопросу предоставления новых средств для помощи Украине.

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      Марина Совина
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