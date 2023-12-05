Зеленский в последний момент отменил выступление перед сенаторами США

Чак Шумер: Зеленский в последний момент отменил выступление перед сенатом США

Владимир Зеленский в последний момент отменил выступление перед сенаторами США, об этом заявил конгрессмен-демократ Чак Шумер, пишет РИА Новости.

Политик должен был обратиться к американским законодателями по видеосвязи в ходе закрытого брифинга в преддверии голосования по вопросу предоставления новых средств для помощи Украине.

«Зеленский, кстати, не сможет явиться к нам на брифинг — что-то произошло в последнюю минуту», — сообщил Шумер.

Ранее руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев без одобрения помощи Украине в Конгрессе США имеет «большой риск» потерпеть поражение в конфликте с Россией.

