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22:43, 5 декабря 2023Мир

Зеленский в последний момент отменил выступление перед сенаторами США

Чак Шумер: Зеленский в последний момент отменил выступление перед сенатом США
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Владимир Зеленский в последний момент отменил выступление перед сенаторами США, об этом заявил конгрессмен-демократ Чак Шумер, пишет РИА Новости.

Политик должен был обратиться к американским законодателями по видеосвязи в ходе закрытого брифинга в преддверии голосования по вопросу предоставления новых средств для помощи Украине.

«Зеленский, кстати, не сможет явиться к нам на брифинг — что-то произошло в последнюю минуту», — сообщил Шумер.

Ранее руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев без одобрения помощи Украине в Конгрессе США имеет «большой риск» потерпеть поражение в конфликте с Россией.

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      Марина Совина
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