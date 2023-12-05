Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:19, 5 декабря 2023Бывший СССР

Ермак допустил поражение Украины в конфликте с Россией

Глава офиса Зеленского Ермак признал высокий риск поражения в конфликте с РФ
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: РИА Новости

Киев без одобрения помощи Украине в Конгрессе США имеет «большой риск» потерпеть поражение в конфликте с Россией. Об этом заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, пишет РИА Новости.

По мнению политика, Украина не сможет продолжать «освобождать» территории. Ермак допустил поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Если помощь, которая сейчас обсуждается в Конгрессе, будет даже отложена, хотя я хотел сказать, если она не случится, то большой риск, что мы будем в той же позиции, где мы находимся сейчас», — указал глава офиса.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон рассказал, что для продолжения переговоров о предоставлении помощи Киеву Белый дом должен ответить на вопросы о стратегии в конфликте.

Он указал, что в первую очередь Конгресс США интересует, какова конечная цель Вашингтона на Украине и каким образом будет осуществляться контроль за расходованием средств.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В России выявили случаи заболевания микоплазменной пневмонией. Что известно о возбудителе и возможна ли новая эпидемия?

      Госдеп сравнил возможность дальнейшей помощи Украине с пустой бочкой

      Ермак допустил поражение Украины в конфликте с Россией

      «Спартак» обыграл «Динамо» в матче КХЛ с 15 голами

      Президент Израиля посчитал оправданным большое количество жертв в секторе Газа

      Российских офицеров впервые осудили за неотражение внезапного нападения ВСУ

      Путин раскрыл планы на семь лет вперед

      В ХАМАС отказались назвать число пленных израильских солдат

      Госдеп сделал России новое предложение по обмену Уилана

      На Украине подписали закон о налоговых проверках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости