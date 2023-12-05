Ермак допустил поражение Украины в конфликте с Россией

Глава офиса Зеленского Ермак признал высокий риск поражения в конфликте с РФ

Киев без одобрения помощи Украине в Конгрессе США имеет «большой риск» потерпеть поражение в конфликте с Россией. Об этом заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, пишет РИА Новости.

По мнению политика, Украина не сможет продолжать «освобождать» территории. Ермак допустил поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Если помощь, которая сейчас обсуждается в Конгрессе, будет даже отложена, хотя я хотел сказать, если она не случится, то большой риск, что мы будем в той же позиции, где мы находимся сейчас», — указал глава офиса.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон рассказал, что для продолжения переговоров о предоставлении помощи Киеву Белый дом должен ответить на вопросы о стратегии в конфликте.

Он указал, что в первую очередь Конгресс США интересует, какова конечная цель Вашингтона на Украине и каким образом будет осуществляться контроль за расходованием средств.