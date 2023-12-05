В Конгрессе США назвали условие для продолжения помощи Украине

Спикер Конгресса США Джонсон запросил у Белого дома стратегию по Украине

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что для продолжения переговоров о предоставлении помощи Киеву Белый дом должен ответить на вопросы о стратегии по Украине. Об этом он сказал журналистам в Вашингтоне, пишет РИА Новости.

«Я очень прямо сказал мистеру [советнику президента США по национальной безопасности Джейку] Салливану, что остаются важные вопросы, которые требуют ответов для продолжения этих переговоров», — сообщил Джонсон.

По его словам, в первую очередь Конгресс интересует, какова конечная цель США на Украине и каким образом будет осуществляться контроль за расходованием средств.

Спикер также подчеркнул, что, по его мнению, первостепенной задачей национальной безопасности является защита границы США.

Ранее Джонсон заявил, что администрация президента США Джо Байдена в своей стратегии по Украине по-прежнему не смогла разработать «пути разрешения конфликта и план по адекватному контролю за выделяемой американскими налогоплательщиками помощью».

Глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг в письме Джонсону рассказала, что у Вашингтона почти закончились время и средства на помощь Украине.