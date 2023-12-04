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13:22, 4 декабря 2023Мир

Белый дом рассказал о заканчивающихся средствах на помощь Украине

Белый дом: время и средства на помощь Украине практически закончились

Фото: Gleb Garanich / Reuters

У Вашингтона практически закончились время и средства на помощь Украине. Об этом в письме спикеру Палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону заявила глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг, сообщает Reuters.

По ее словам, без действий Конгресса к концу года у Вашингтона закончатся ресурсы для закупки большего количества оружия и техники для Украины.

«Нет волшебного источника финансирования, доступного для удовлетворения этих потребностей. У нас закончились деньги, и почти не осталось времени», — сказала Янг.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх признала, что Вашингтон продолжает оказывать военную поддержку Киеву, однако средства уже кончаются. Она отметила, что американское руководство надеется, что в ближайшее время Конгресс одобрит запрос о выделении дополнительного финансирования для поставок оружия Украине.

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      Семен Александров
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