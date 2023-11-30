США признали сокращение средств для помощи Украине

Пентагон: США продолжат помогать Украине, но средства уже кончаются

Вашингтон продолжает оказывать военную поддержку Киеву, однако средства уже кончаются. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает РИА Новости.

Американское руководство надеется, что в ближайшие недели Конгресс одобрит запрос президента Джо Байдена о выделении дополнительного финансирования для поставок оружия Украине, добавила Сингх.

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон рассказал, что Конгресс может согласовать выделение дополнительной помощи Украине и Израилю до католического Рождества. Он подчеркнул, что поддержка Израиля является приоритетом для Вашингтона. Джонсон добавил, что большинство конгрессменов также считает важным финансирование Украины.