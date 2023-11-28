В США назвали срок одобрения пакета помощи Украине

Спикер Джонсон: Конгресс США может одобрить пакет помощи Украине до праздников

Конгресс США сможет одобрить выделение дополнительно помощи Украине и Израилю до католического Рождества, заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Об этом пишет портал Axios.

Он назвал поддержку Израиля главным приоритетом для Вашингтона. При этом, по словам Джонсона, большинство конгрессменов также считает важным финансирование Украины. Он добавил, что для этого необходимо проработать изменение пограничной политики США.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил о критическом моменте в финансовой поддержке Украины. Он отметил, что сейчас у американского руководства уже нет той гибкости для финансирования Киева, какая была ранее.