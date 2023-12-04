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20:05, 4 декабря 2023Мир

В Конгрессе США поставили ультиматум для предоставления помощи Украине

В США заявили, что помощь ВСУ должна рассматриваться вместе с охраной границы

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Вопрос помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) должен рассматривать только вместе с передачей средств на охрану американской национальной границы. Об этом в соцсети X (бывший Twitter) сообщил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

«Республиканцы в палате решили, что любой дополнительный пакет в сфере национальной безопасности должен начинаться с нашей собственной границы. Мы верим, что по двум вопросам можно найти согласие, если демократы в сенате и Белый дом будут вести разумные переговоры», — написал парламентарий.

Джонсон подчеркнул, что администрация президента США Джо Байдена в своей стратегии по Украине по-прежнему не смогла разработать «пути разрешения конфликта и план по адекватному контролю за выделенной американскими налогоплательщиками помощью».

Ранее глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг пожаловалась, что времени и средств для продолжения военной помощи Украине практически не осталось.

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      Виктория Кондратьева
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