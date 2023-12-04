У США заканчиваются деньги для помощи Украине. Почему Киев может лишиться поддержки Вашингтона?

Белый дом: у США практически кончились время и средства на помощь Украине

Глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг пожаловалась, что времени и средств для продолжения военной помощи Украине практически не осталось. Об этом она заявила в своем обращении к спикеру Палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону и другим американским законодателям.

Она предупредила, что без одобрения Конгрессом запроса президента США Джо Байдена о выделении в общей сложности 106 миллиардов долларов для помощи Киеву ресурсы на закупки большего количества оружия и техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Вашингтона закончатся к концу 2023 года.

У нас нет «волшебного горшочка» с финансированием для удовлетворения этих потребностей. У нас закончились деньги и почти не осталось времени Шаланда Янг глава административно-бюджетного управления Белого дома

Белый дом заявил об отчаянной нужде в выделении средств на помощь Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби также обратился к конгрессменам с просьбой одобрить запрос Байдена, отметив, что администрация президента в этом отчаянно нуждается.

При этом он подчеркнул, что в запрос включены деньги на помощь Израилю и средства для обеспечения безопасности границ США.

Джон Кирби Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Кирби также сообщил, что сейчас у Вашингтона уже нет той гибкости для финансирования Киева, какая была ранее. В связи с этим объемы денежной поддержки Украины стали сокращаться с каждым новым пакетом помощи.

Наступил критический момент Джон Кирби координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома

Пентагон тоже выразил надежду на скорое одобрение запроса. Заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх указала, что Вашингтон продолжает оказывать военную поддержку Киеву, однако средства уже кончаются.

Конгрессмены выступили против продолжения помощи Украине

Некоторые американские законодатели выступили против дальнейшего финансирования поддержки Киева. Сенатор от Республиканской партии Рон Джонсон заявил, что Конгресс не должен выделять «ни доллара для Украины», пока в США не будет проведена иммиграционная реформа.

Машины с боеприпасами Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала прекратить финансирование конфликта на Украине в пользу решения проблем на южной границе США, где продолжаются наплывы караванов мигрантов. По ее словам, ситуация там — худший кризис национальной безопасности в истории США.

Украина — не 51-й штат США. Любое предложение, которое предполагает совмещение вопроса безопасности границ страны и многомиллионное финансирование Киева, — пощечина американцам Марджори Тейлор Грин член Палаты представителей Конгресса США

Тем не менее спикер Палаты представителей Джонсон сказал, что Конгресс сможет одобрить выделение дополнительной помощи Украине и Израилю до католического Рождества (до 25 декабря — прим. «Ленты ру»). Он заверил, что большинство законодателей считают важным финансирование Украины, однако добавил, что для этого необходимо проработать изменение пограничной политики США.

Cенат США проголосует не раньше 11 декабря

По данным агентства Bloomberg, Сенат может проголосовать по пакетному запросу Байдена на помощь Украине, Израилю и другие цели нацбезопасности не раньше 11 декабря. Отмечается, что уже 15 декабря сенаторы могут отправиться на рождественские каникулы, а голосование может задержаться из-за разногласий между законодателями.

Издание Economist со ссылкой на источники сообщило, что некоторые члены Конгресса полагают, что, если пакет помощи Киеву не удастся согласовать до католического Рождества, он может быть отложен до завершения президентских выборов США в ноябре 2024 года, так как партии все больше охватывает предвыборная лихорадка.