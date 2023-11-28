В Конгрессе посчитали выборы в США помехой помощи Украине

Economist: в Конгрессе боятся, что помощь Киеву отложат до выборов в США

Некоторые члены Конгресса США опасаются, что помощь Украине отложат до окончания выборов президента Соединенных Штатов в 2024 году. Об этом сообщает издание Economist со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает издание, конгрессмены полагают, что если пакет помощи Киеву не удастся согласовать до католического Рождества, он может быть отложен на период после президентских выборов в ноябре 2024 года, так как партии все больше охватывает предвыборная лихорадка.

При этом в случае, если по итогам голосования пост главы государства зайдет Дональд Трамп, поддержка Украины может полностью прекратиться, опасаются в Конгрессе. Источник Economist в Сенате США также отметил, что время играет против сторонников поддержки Киева.

Также издание указывает на обеспокоенность Украины тем, что без американского примера союзники Киева в Европе могут «быстро пасть духом». «Собственное же производство, которое было мощным в советские времена, сейчас находится не в лучшей форме», — говорится в статье.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил о критическом моменте в финансовой поддержке Украины. Он отметил, что сейчас у американского руководства уже нет той гибкости для финансирования Киева, какая была ранее.