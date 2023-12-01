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01:19, 1 декабря 2023Мир

В Конгрессе отказались считать Украину одним из штатов США

Конгрессвумен Грин отвергла план спикера Джонсона о финансовой помощи Киеву

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин отвергла план спикера Палаты представителей Майка Джонсона по оказанию финансовой помощи Киеву. Об этом она написала в соцсети X.

«Украина не является 51-м штатом США и членом НАТО. Хватит финансировать Киев», — заявила законотворец. Она указала, что большинство американских граждан выступают против продолжения боевых действий на Украине.

Ранее Майк Джонсон рассказал, что Конгресс может согласовать выделение дополнительной помощи Украине и Израилю до католического Рождества. Он добавил, что для этого необходимо проработать изменение пограничной политики США.

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