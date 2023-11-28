В Конгрессе США призвали прекратить финансировать конфликт на Украине

Конгрессвумен Грин: США должны прекратить финансирование конфликта на Украине

США должны прекратить финансирование конфликта на Украине. К этому призвала член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин на своей странице в X.

«Наша граница — это худший кризис национальной безопасности в истории США. Безопасность границ США не должна сочетаться с финансированием проигранной войны на Украине», — заявила конгрессвумен.

Она отметила, что Украина — не 51-й штат США, и назвала любое предложение, которое предполагает совмещение вопроса безопасности границ страны и многомиллионное финансирование Киева пощечиной американцам.

Ранее некоторые члены Конгресса США выразили мнение, что помощь Украине отложат до окончания выборов президента США. Они полагают, что, если пакет помощи Киеву не удастся согласовать до католического Рождества, он может быть отложен на период после президентских выборов в ноябре 2024 года.