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17:45, 4 декабря 2023Мир

В США назвали единственный способ закончить конфликт на Украине

Сенатор Джонсон: переговоры — единственный способ закончить конфликт на Украине

Фото: Alina Smutko / Reuters

Единственный способ закончить конфликт на Украине — это переговоры о мире. Об этом заявил сенатор Конгресса США от Республиканской партии Рон Джонсон, сообщает The Hill.

«Единственный способ закончить эту войну — это урегулирование путем переговоров, (...) поскольку большая часть Украины будет разрушена», — объяснил республиканец.

По словам Джонсона, Россия не проиграет в этом конфликте, потому что обладает всеми необходимыми для победы ресурсами, включая ядерное оружие. «Мне не нравится такая реальность, но это правда», — добавил он.

Сенатор также отметил, что Конгресс не должен выделять «ни доллара для Украины», пока в США не будет проведена иммиграционная реформа. «Я пытаюсь убедиться, что республиканцы в Сенате откажутся от закрытия любого законопроекта о финансировании Украины, в котором нет контрольных показателей соответствия для администрации США», — резюмировал Джонсон.

Ранее глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявила, что у Вашингтона практически закончились время и средства на помощь Украине. Она уточнила, что без решения Конгресса о выделении денег Киеву к концу года у Вашингтона закончатся ресурсы для закупки большего количества оружия и техники для Вооруженных сил Украины.

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      Дарья Балацкая
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