В Белом доме заявили об отчаянной нужде в выделении средств на помощь Киеву

Кирби: Белый дом отчаянно нуждается в одобрении средств на поддержку Украины

Белый дом отчаянно нуждается в одобрении Конгрессом США выделения дополнительных средств на поддержку Украины. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.

«Я отмечу, что в этот запрос на дополнительное финансирование (...) включены деньги для Украины, в которых мы отчаянно нуждаемся», — заявил Кирби. Он отметил, что в этот запрос включены также деньги на помощь Израилю и средства для обеспечения безопасности границ США.

Координатор прокомментировал вопрос о принятии президентом США Джо Байденом решения увязать вопросы выделения средств на нужды Киева и финансирования мер по охране американских границ и пресечению нелегальной иммиграции, уточнив, что американский лидер ранее представил план реформ в миграционной сфере.

По его словам, он был проигнорирован Конгрессом. «Если они серьезно настроены на реформы в миграционной сфере, то должны принять это предложение президента (...) Мы призываем Конгресс сделать все это незамедлительно», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что Сенат американского Конгресса может проголосовать по пакетному запросу Байдена на помощь Украине, Израилю и другие цели нацбезопасности не раньше 11 декабря. Однако сообщается, что голосование может задержаться из-за разногласий между республиканцами и демократами.

