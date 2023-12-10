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23:32, 10 декабря 2023Мир

Байден пригласил Зеленского посетить Белый дом

Белый дом: Байден пригласил Зеленского посетить Вашингтон 12 декабря
Джо Байден и Владимир Зеленский

Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский президент Джо Байден пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского на встречу в Белом доме 12 декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письменное заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ожидается, что стороны обсудят нынешние нужды Киева. Кроме того, украинский лидер укажет на «жизненную необходимость продолжения поддержки со стороны США в критический момент». «Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского на встречу в Белый дом во вторник, 12 декабря», — подчеркнули в Вашингтоне.

В октябре Байден в телефонном разговоре с Зеленским заявил о твердой двухпартийной поддержке продолжения помощи Украине.

В сентябре по итогам переговоров с Зеленским в Белом доме Байден подтвердил скорое прибытие американских танков Abrams на Украину.

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      Марина Совина
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