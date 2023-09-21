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00:52, 22 сентября 2023Россия

Байден подтвердил скорое прибытие танков Abrams на Украину

Байден анонсировал прибытие первого танка Abrams на Украину на следующей неделе
Владимир Зеленский и Джо Байден

Владимир Зеленский и Джо Байден . Фото: Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что Украина получит поставку американских танков Abrams на следующей неделе. Его слова приводит РИА Новости.

По итогам переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме Байден подтвердил скорое прибытие танков Abrams на Украину.

Ранее Пентагон раскрыл срок поставки танков Abrams на Украину. Официальный представитель ведомства Патрик Райдер уточнил, что это произойдет «в ближайшие дни и недели». Ранее США обещали передать Украине батальонный комплект танков Abrams из 31 единицы.

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    Марина Совина
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