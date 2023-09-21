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23:52, 21 сентября 2023Мир

Байден заверил Зеленского в решимости США обеспечить сохранение поддержки Киева

Байден: США полны решимости обеспечить сохранение международной поддержки Киева

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским заверил его в решительности американцев в вопросе обеспечения сохранения международной поддержки Украины, сообщает РИА Новости.

«Вместе с нашими партнерами и союзниками американский народ полон решимости делать все возможное, чтобы обеспечить поддержку вас со стороны мирового сообщества», — заявил американский лидер.

Он также добавил, что государства «Большой семерки» (G7) вместе с другими странами занялись процессом формализации долгосрочных обязательств перед Киевом в вопросах безопасности.

Ранее стало известно, что республиканцы в Конгрессе США планируют сократить расходы на помощь Украине. Они рассматривает эту возможность в долгосрочном законопроекте о расходах по финансированию Пентагона.

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    Марина Совина
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