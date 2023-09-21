Стало известно о планах Конгресса США сократить расходы на помощь Украине

CNN: республиканцы в Конгрессе США планируют сократить расходы на помощь Украине

Республиканцы в Конгрессе США планируют сократить расходы на помощь Украине, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Стало известно, что Республиканская партия рассматривает эту возможность в долгосрочном законопроекте о расходах по финансированию Пентагона.

Подобное решение позволит склонить на свою сторону сторонников жесткой линии в вопросе финансовой поддержки Киева и выйти из сложившегося тупика в Палате представителей, говорится в материале телеканала.

Ранее советник лидера по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что американский президент Джо Байден должен объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине. Новое объявление о поставках техники и боеприпасов Киеву связано с визитом в Белый дом украинского лидера Владимира Зеленского.

