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21:10, 21 сентября 2023Мир

Пентагон раскрыл срок поставки танков Abrams на Украину

Пентагон анонсировал поставку танков Abrams на Украину в ближайшие дни

Фото: Kevin Fogarty / Reuters

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, когда США передадут Украине танки Abrams. Его слова приводит РИА Новости.

Райдер подчеркнул, что по соображениям оперативной безопасности не имеет право уточнять, в какое именно место привезут технику. Однако он раскрыл срок поставки танков и анонсировал ее в в ближайшие дни.

«Могу только сказать, что мы ожидаем, что они прибудут на Украину в ближайшие дни и недели», — заявил представитель Пентагона на брифинге для журналистов.

Райдер отметил, что поставки Киеву идут согласно графику. США обещали передать Украине батальонный комплект танков Abrams из 31 единицы.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что танки Abrams в ближайшем будущем передадут Киеву. «Я рад сообщить, что танки M1 Abrams, которые были обещаны Соединенными Штатами, скоро доставят на Украину», — сообщил он.

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    Марина Совина
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