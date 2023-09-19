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11:17, 19 сентября 2023Мир

Пентагон анонсировал скорую доставку танков Abrams на Украину

Пентагон заявил о скорой доставке танков Abrams на Украину

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Танки Abrams скоро будут доставлены на Украину. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на заседании контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии.

«Я рад сообщить, что танки M1 Abrams, которые были обещаны Соединенными Штатами, скоро доставят на Украину», — отметил он во вступительном слове.

Остин также сообщил, что с момента последней встречи США выделили Украине пакеты помощи на общую сумму свыше двух миллиардов долларов.

Ранее, 16 сентября, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев в ближайшее время получит от США танки Abrams. Данилов напомнил, что танки Abrams являются самыми тяжелыми, поскольку весят 80 тонн.

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    Варвара Кошечкина
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