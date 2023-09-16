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08:08, 16 сентября 2023Бывший СССР

В Киеве заявили о скором получении более 10 танков Abrams

Секретарь СНБО Украины Данилов заявил о скором получении более 10 танков Abrams

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев в ближайшее время получит от США танки Abrams. Об этом он заявил в беседе с «Украинским радио».

Данилов напомнил, что танки Abrams являются самыми тяжелыми, поскольку весят 80 тонн. Он заявил о скором получении более 10 машин и подчеркнул, что американские партнеры не подводят Киев. «В ближайшее время эти танки будут защищать нашу страну», — отметил он.

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Ранее в США заявили о скорой поставке танков Abrams на Украину. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Вашингтон также передаст Киеву боеприпасы для артиллерии, HIMARS, противотанковые системы и системы противовоздушной обороны (ПВО).

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал главный недостаток Abrams. Эксперт заявил о проблемах с двигателем у американского танка и выразил уверенность в том, что в зоне боевых действий Abrams будут уничтожены.

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    Марина Совина
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