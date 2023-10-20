Байден пообещал Зеленскому двухпартийную поддержку помощи Киеву

Байден заверил Зеленского, что две партии поддержат продолжение помощи Киеву

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заявил ему о твердой двухпартийной поддержке продолжения помощи Украине. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении, передает РИА Новости.

Отмечается, в рамках звонка лидеры стран обсудили развитие ситуации на Украине перед предстоящим обращением главы Белого дома к американскому народу. «Президент Байден подчеркнул сохраняющуюся твердую двустороннюю поддержку Соединенными Штатами обороны Украины», — говорится в сообщении.