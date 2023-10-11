Зеленский получил ответ Запада на опасения о прекращении поддержки

Зеленский: помощь Запада Украине останется неизменной на фоне ситуации в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил ответ Запада на опасения о прекращении поддержки. По его словам, помощь западных партнеров останется неизменной несмотря на обострение конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом пишет «РБК-Украина».

«Я честен с вами, как и с нашими партнерами. Мой вопрос заключался в том, будет ли ваша поддержка меньше, чем сейчас. Даже сейчас в периоды вызовов, когда в США надвигаются выборы, партнеры сказали "нет"», — сообщил Зеленский.

Ранее президент Украины заявил, что внимание международного сообщества в адрес Киева может снизиться из-за ситуации в Израиле. Как подчеркнул глава государства, эти обстоятельства грозят последствиями. Как утверждал Зеленский, в случае прекращения поддержки Киева «время будет играть на стороне России».

