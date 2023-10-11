Зеленский предупредил об опасности для Украины из-за войны Израиля и ХАМАС. Чего боится Киев?

Зеленский: внимание Запада к Украине может ослабнуть из-за эскалации в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен возможным ослаблением внимания мирового сообщества к украинскому конфликту из-за ситуации вокруг Израиля.

По его словам, в случае лишения Киева поддержки, «время будет играть на стороне России». Глава государства также выразил надежду на продолжение помощи со стороны США.

Какие перспективы ждут Украину на фоне разгорающегося палестино-израильского конфликта?

Ранее руководство США задумалось об объединении помощи Израилю и Украине. Сообщалось, что американская администрация рассматривает возможность связать в рамках одного законопроекта финансирование обеих стран. Однако американский сенатор Джош Хоули призвал поступить иначе и отправить Израилю все предназначавшиеся Украине средства.

Как отметил политолог Константин Блохин, «связывание» помощи негативно отразится как на качестве, так и на объеме поддержки Киева. По его мнению, в случае расширения палестино-израильского конфликта США поставят в приоритет Израиль, поскольку он является их ближайшим союзником.

При этом, считает российский политолог Дмитрий Родионов, в случае быстрого урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем для Украины ничего не изменится. Он подчеркнул, что страна столкнется с проблемами только если противостояние затянется на недели или месяцы.

В этом случае Киев окажется на голодном пайке, большие объемы оружия и другой помощи пойдут на Ближний Восток Дмитрий Родионов политолог

В свою очередь, военный эксперт Борис Джерелиевский предрек заморозку конфликт на Украине в связи с эскалацией на Ближнем Востоке. Он полагает, что западные союзники Киева захотят пойти на огромные территориальные уступки ради прекращения боевых действий.

Конфликт между Палестиной и Израилем набирает обороты

Утром 7 октября Израиль сообщил о ракетном обстреле страны палестинскими радикалами из сектора Газа. После этого Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.

10 октября Армия Израиля перешла к полноценному наступлению на сектор Газа.

ХАМАС хотело перемен в Газе, она [ситуация] изменится на 180 градусов по сравнению с первоначальным замыслом Йоав Галант глава Минобороны Израиля

Отмечалось, что израильская сторона готовится к многомесячной наземной кампании в секторе. По данным Минздрава Газы, в результате атак Израиля по сектору Газа погибли 900 человек.