Армия Израиля перешла к полноценному наступлению на сектор Газа

Глава Минобороны Израиля заявил о начале полноценного наступления на сектор Газа

Армия Израиля перешла к полноценному наступлению на сектор Газа. Об этом заявил глава Минобороны Израиля Йоав Галант, передает Times of Israel.

«ХАМАС хотело перемен в Газе, она изменится на 180 градусов по сравнению с первоначальным замыслом», — цитирует газета словам министра.

Издание со ссылкой на египетского чиновника сообщает, что Израиль готовится к многомесячной наземной кампании в секторе.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. По территории страны выпустили около 3000 ракет. Представители движения объявили о начале военной операции. Вооруженные люди также проникли на территорию Израиля и захватили не менее 130 заложников.

Тель-Авив назвал нападение войной. 10 октября Израиль начал в ответ наносить широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.