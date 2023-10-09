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09:58, 9 октября 2023Мир

Минимум 130 израильтян попали в плен к ХАМАС и группировке «Исламский джихад»

Politico: минимум 130 израильтян попали в плен к ХАМАС и «Исламскому джихаду»

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Минимум 130 израильтян попали в плен к ХАМАС и группировке «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявления высокопоставленного представителя ХАМАС Мусу Абу Марзука.

Среди похищенных были женщины, дети и старики. Их точное число не было известно до тех пор, пока две группировки боевиков не сделали свои заявления.

Ранее сообщалось, что Израиль попросил Египет стать посредником в переговорах с «Исламским движением сопротивления» (ХАМАС) об освобождении пленных израильтян. Тогда точной информации о числе заложников не было. По неофициальным данным, после вторжения ХАМАС без вести пропали около 750 израильтян.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

Вечером 7 октября Тель-Авив начал переговоры с представителями ХАМАС о судьбе израильских заложников, похищенных в ходе атаки на территорию Израиля.

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    Виктория Кондратьева
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