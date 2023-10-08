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11:03, 8 октября 2023Мир

Израиль попросил Египет помочь с освобождением пленных израильтян

Израиль попросил Египет стать посредником в переговорах об освобождении пленных

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израиль попросил Египет стать посредником в переговорах с «Исламским движением сопротивления» (ХАМАС) об освобождении пленных израильтян. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на египетские источники.

Официальных цифр о количестве заложников нет. По данным WSJ, гражданские также участвовали в захвате мирных израильтян, что осложняет подсчеты. По неофициальной информации, после вторжения ХАМАС без вести пропало около 750 израильтян.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

Вечером 7 октября Тель-Авив начал переговоры с представителями ХАМАС о судьбе израильских заложников, захваченных в ходе атаки на территорию Израиля близ сектора Газа.

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил право Израиля на самооборону и заявил, что позиция США по этому вопросу остается непоколебимой. Министр внимательно следит за развитием событий в Израиле и пообещал помощь стране.

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    Варвара Митина
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