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14:14, 7 октября 2023Мир

Начались переговоры о судьбе захваченных в Израиле заложников

Al-Arabiya: Израиль начал переговоры по заложникам с палестинскими боевиками

Фото: Ammar Awad / Reuters

Тель-Авив начал переговоры с представителями палестинским радикальных организаций о судьбе израильских заложников, захваченных в ходе атаки на территорию Израиля близ сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.

Отмечается, что переговоры проходят в городе Офаким в южной части Израиля. На данный момент известно о 35 захваченных израильских военных и гражданских, которых уже переправили на территорию сектора Газа.

Утром 7 октября ХАМАС обстрелял ракетами территорию Израиля, объявив о начале военной операции. Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, в центральной и южной частях страны, а также в районе, прилегающем к сектору Газа, была объявлена воздушная тревога. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число боевиков.

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    Виктория Кондратьева
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