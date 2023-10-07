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09:48, 7 октября 2023Мир

«Хамас» заявил о начале операции против Израиля

Глава военного крыла «Хамаса» ад-Дейф объявил о начале операции против Израиля

Фото: Ahmed Zakot / Globallookpress.com

Исламистское движение «Хамас» объявило о начале военной операции против Израиля. Об этом сообщил глава военного крыла «Хамаса» Мухаммед ад-Дейф, говорится на сайте крыла.

«Мы объявляем о начале операции "Наводнение Аль-Акса" и сообщаем, что первый удар по позициям и укреплениям противника превысил 5 тысяч ракет и снарядов», — говорится на сайте.

Там подчеркивается, что народ возвращается к проекту создания государства. В оборонном крыле призвали всех тех, у кого есть винтовка, достать ее, «ибо время пришло».

В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля сообщила о начале военной операции в секторе Газа. Она также заявила, что готова к войне после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы на фоне массированного ракетного обстрела со стороны анклава. Граждане Израиля в южных и центральных районах обязаны оставаться рядом с убежищами, а в окрестностях сектора Газа — внутри убежищ, сообщили власти.

Министр обороны Израиля Йоав Галант также объявил о широкомасштабном сборе резервистов из-за ракетного обстрела со стороны Газы. Теперь глава Генерального штаба «проводит оценку ситуации и утверждает планы продолжения армейских операций».

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    Анастасия Шейкина
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