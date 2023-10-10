Белый дом захотел связать предоставление помощи Израилю и Украине

NBC: США рассматривают возможность связать поставку помощи Израилю и Украине

Вашингтон рассматривает возможность связать в рамках одного законопроекта предоставление помощи Израилю и финансирования Украине. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации.

Как указали журналисты, Белый дом хочет добиться одобрения обеих инициатив. Источники отметили, что ряд законодателей выступают против выделения дополнительных средств Киеву. Они уверены, что вопрос поставки помощи Израилю встретит меньшее сопротивление в Конгрессе.

«Белый дом... оценивает политическую жизнеспособность связывания помощи Украине и Израилю», — подчеркнули эксперты.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США в ближайшие дни объявят о новой военной помощи Израилю.