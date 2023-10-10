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01:11, 10 октября 2023Мир

В США анонсировали новую военную помощь Израилю

Представитель Белого дома Кирби анонсировал новую военную помощь США Израилю
Джон Кирби

Джон Кирби . Фото: Leah Millis / Reuters

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США в ближайшие дни объявят о новой военной помощи Израилю. Его слова приводит РИА Новости.

Кирби анонсировал новую военную поддержку США Израилю и подчеркнул, что «будет больше помощи в безопасности в ближайшие дни». По его словам, Вашингтон отправит стране необходимые средства настолько быстро, насколько возможно.

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Представитель Белого дома добавил, США ожидают от Израиля дополнительных запросов на военную помощь и намерены ответить на них «наилучшим образом».

Ранее Кирби оценил вероятность отправки войск в Израиль. По его словам, США пока этого не планируют. При этом он добавил, что Вашингтон всегда будет опираться на свои интересы.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

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    Марина Совина
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