В США анонсировали новую военную помощь Израилю

Представитель Белого дома Кирби анонсировал новую военную помощь США Израилю

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США в ближайшие дни объявят о новой военной помощи Израилю. Его слова приводит РИА Новости.

Кирби анонсировал новую военную поддержку США Израилю и подчеркнул, что «будет больше помощи в безопасности в ближайшие дни». По его словам, Вашингтон отправит стране необходимые средства настолько быстро, насколько возможно.

Представитель Белого дома добавил, США ожидают от Израиля дополнительных запросов на военную помощь и намерены ответить на них «наилучшим образом».

Ранее Кирби оценил вероятность отправки войск в Израиль. По его словам, США пока этого не планируют. При этом он добавил, что Вашингтон всегда будет опираться на свои интересы.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.