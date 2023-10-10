В США оценили вероятность отправки войск в Израиль

Представитель Белого дома Кирби: США пока не планируют вводить войска в Израиль

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал вероятность отправки американских войск в Израиль. Об этом он высказался в эфире телекомпании CBS.

Кирби оценил вероятность отправки войск в Израиль и подчеркнул, что США пока этого не планируют. При этом он добавил, что Вашингтон всегда будет опираться на свои интересы.

«Мы всегда будет делать то, что нужно для защиты наших интересов в сфере национальной безопасности и выполнения наших обязательств в сфере безопасности по всему миру, включая этот регион, именно по этой причине мы направили авианосную группу в восточную часть Средиземного моря», — отметил он.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.