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00:14, 11 октября 2023Мир

Военный аналитик заявил о попытке Запада заморозить конфликт на Украине

Военный аналитик Джерелиевский: Запад попытается заморозить конфликт на Украине

Фото: Stringer / Reuters

Страны Запада пытаются заморозить конфликт на Украине на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Об этом заявил в разговоре с Ura.ru военный эксперт, аналитик Борис Джерелиевский.

По его словам, системы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля истощены. В связи с этим вооружения, которые аккумулировалось на польских базах для передачи Киеву, отправляется на Ближний Восток, отметил он.

При этом Джерелиевский усомнился, что западные партнеры полностью бросят Украину. «Они будут вынуждены перевести все в другой формат. Прежде всего, будут пытаться всеми силами заморозить конфликт, предложить нам "Минск-3"», — считает он. Кроме того, аналитик допустил, что Запад будет готов пойти на огромные территориальные уступки. В противном случае, отметил Джерелиевский, партнеры Киева будут «переводить все в формат партизанской войны, которая несравненно дешевле».

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у США достаточно сил на помощь Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

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