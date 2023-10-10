Число погибших в результате атак Израиля по сектору Газа достигло 900 человек

Минздрав: в результате израильских ударов по сектору Газа погибли 900 человек

В результате атак израильских военных по сектору Газа погибли 900 человек, из них 260 — дети. Об этом сообщает Минздрав Газы, передает РИА Новости.

По данным ведомства, среди погибших также числятся 230 женщин. «Кроме того, 4500 граждан получили различные ранения», — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что армия страны перешла к полноценному наступлению на сектор Газа. Также уточняется, что израильская сторона готовится к многомесячной наземной кампании в секторе.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. По территории страны выпустили около 3000 ракет. В ответ Израиль начал наносить широкомасштабные удары по объектам боевиков палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.