Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:32, 10 октября 2023Мир

Число погибших в результате атак Израиля по сектору Газа достигло 900 человек

Минздрав: в результате израильских ударов по сектору Газа погибли 900 человек

Фото: Amir Cohen / Reuters

В результате атак израильских военных по сектору Газа погибли 900 человек, из них 260 — дети. Об этом сообщает Минздрав Газы, передает РИА Новости.

По данным ведомства, среди погибших также числятся 230 женщин. «Кроме того, 4500 граждан получили различные ранения», — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что армия страны перешла к полноценному наступлению на сектор Газа. Также уточняется, что израильская сторона готовится к многомесячной наземной кампании в секторе.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. По территории страны выпустили около 3000 ракет. В ответ Израиль начал наносить широкомасштабные удары по объектам боевиков палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Армия Израиля перешла к полноценному наступлению на сектор Газа

    Жесткое задержание похитителя автомобилей в Москве попало на видео

    Число погибших в результате атак Израиля по сектору Газа достигло 900 человек

    Пашинян заявил о предварительной договоренности с Алиевым о встрече

    Госдеп заявил о возможной осведомленности Ирана о готовящейся операции ХАМАС

    США оценили вероятность отправки американских солдат в Израиль

    Белый дом объяснил отправку авианосца на Ближний Восток

    Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили

    Число разрушений в секторе Газа увеличилось

    Байден раскрыл число погибших в результате эскалации в Израиле американцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости