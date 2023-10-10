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01:04, 10 октября 2023Мир

Украине предсказали проблемы из-за войны на Ближнем Востоке

Политолог Родионов: при затяжной войне на Ближнем Востоке у Киева будут проблемы

Фото: Unsplash.com

Российский политолог Дмитрий Родионов в беседе с «Известиями» предсказал проблемы для Украины из-за войны на Ближнем Востоке. По его словам, в случае быстрого разрешения конфликта для Киева ничего не изменится.

«Если война затянется на недели или месяцы, то у Украины возникнут проблемы. В этом случае Киев окажется на голодном пайке, большие объемы оружия и другой помощи пойдут на Ближний Восток», — подчеркнул эксперт.

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Он добавил, что в этом случае украинским военным придется забыть о контрнаступлении и перейти к обороне, чтобы удержать взятые под контроль территории.

Политолог Дмитрий Солонников выразил аналогичное мнение, отметив, что позиции Киева пошатнутся в случае затяжного конфликта. Все внимание, по его словам, будет приковано к Ближнему Востоку, а ситуация на Украине отойдет на второй план.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов заявил, что война в Израиле станет для Запада удобным предлогом для сокращения финансирования Киева. Поддержка будет оказываться в тех объемах, чтобы сохранить социально-экономическую стабильность и не допустить голодных бунтов.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники в американском оборонном ведомстве сообщила, что Соединенные Штаты работают над скорейшей переброской вооружений в Израиль, которая будет осуществляться параллельно с помощью Украине.

Оружие России
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