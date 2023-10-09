В Пентагоне заявили о способности помогать Израилю параллельно с Украиной

Politico: администрация Байдена работает над переброской вооружений в Израиль

США работают над скорейшей переброской вооружений в Израиль, которая будет осуществляться параллельно с помощью Украине. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.

По словам чиновников, знакомых с ситуацией, помимо прямой военной помощи Вашингтон планирует снять с консервации боеприпасы и вооружения, находящиеся на складах в самом Израиле. Как отмечают собеседники издания, администрация американского президента Джо Байдена позаботилась о том, чтобы в критический момент оружия единовременно хватало на всех союзников США.

«У Израиля есть "Железный купол", а у Украины — NASAMS, Patriot, Hawks», — цитирует Politico высокопоставленного сотрудника Пентагона. Он подчеркнул, что это принципиально разные системы противовоздушной обороны, поэтому помощь Израилю никак не повлияет на поддержку Украины.

Ранее член Совета Федерации России Алексей Пушков спрогнозировал будущее Украины после атаки ХАМАС на Израиль. По его словам, Вашингтон будет вынужден работать на два фронта — украинский и израильский, — в противном случае все поймут, что США не выносят бремени «глобального лидерства». Однако в любом случае приоритетность Украины в политике Запада неизбежно снизится, подчеркнул политик.