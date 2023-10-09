Пушков спрогнозировал будущее Украины после атаки ХАМАС на Израиль

Пушков: приоритетность Украины для Запада снизится на фоне эскалации в Израиле

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале спрогнозировал будущее Украины после атаки «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) на Израиль.

По его мнению, приоритетность Киева в политике западных стран снизится на фоне эскалации в Израиле. Он заявил, что теперь Соединенные Штаты будут работать на «два фронта» — украинский и израильский. Сенатор подчеркнул, что в противном случае все поймут, что Вашингтон не выносит бремени «глобального лидерства».

«Но, как бы они ни пытались действовать на обоих направлениях, приоритетность Украины в политике Запада неизбежно снизится. Ближний Восток загорелся не на шутку», — отметил Пушков.

По словам сенатора, Соединенные Штаты должны быть благодарны «Богу или [председателю КНР] Си Цзиньпина», что в этих условиях на них не «свалился» и кризис вокруг Тайваня.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе, а военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в «состояние войны».