Украине предрекли сокращение военной помощи при одном условии

Политолог Блохин: Запад сократит помощь Киеву в случае эскалации войны в Израиле

В случае если зона вооруженного конфликта на Ближнем Востоке будет расширяться, и Вашингтону придется объединять пакеты помощи Израилю и Украине, Киев может оказаться не в приоритете. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин.

Ранее сообщалось, что Белый дом и Конгресс США рассматривают возможность связать в рамках одного законопроекта предоставление финансовой помощи Израилю и Украине.

«Подобное "связывание" скажется не только на качестве, но и на объеме помощи, выделяемой Украине. Во-первых, если у США будет стоять выбор между Израилем и Украиной, то этот выбор будет сделан в пользу Израиля. Израиль является самым ближайшим союзником США, причем не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Как Республиканская, так и Демократическая партии всегда демонстрируют крайне произраильскую позицию. (...) В американских элитах существует двухпартийный произральский консенсус», — предрек такой сценарий Блохин.

Помощь Израилю и Украине действительно могут «увязать», но, даже если это и сделают, то они не будет это делать «пятьдесят на пятьдесят»: думаю, что приоритет будет отдан Израилю. Но это все в случае расширения конфликта Константин Блохин политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог

По его мнению, Вашингтон рассматривает Израиль как собственный «форпост» на Ближнем Востоке.

«Если будет расширяться зона конфликта, например, в войну Израиля будет втянут Иран, то США придется втянуться в этот конфликт, потому что будет существовать угроза национальной безопасности Израиля. Перед ними будет выбор: Украина либо Израиль. Конечно, Израиль будет на первом месте. Но это произойдет только в случае расширения конфликта, так как ресурсы Израиля крайне ограничены: государство существует благодаря американской военной и финансовой поддержке», — заключил специалист.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уточнил, что Израиль не просто проводит силовую операцию, а находится в состоянии войны.