Украине предрекли сокращение военной помощи при одном условии
В случае если зона вооруженного конфликта на Ближнем Востоке будет расширяться, и Вашингтону придется объединять пакеты помощи Израилю и Украине, Киев может оказаться не в приоритете. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин.
Ранее сообщалось, что Белый дом и Конгресс США рассматривают возможность связать в рамках одного законопроекта предоставление финансовой помощи Израилю и Украине.
«Подобное "связывание" скажется не только на качестве, но и на объеме помощи, выделяемой Украине. Во-первых, если у США будет стоять выбор между Израилем и Украиной, то этот выбор будет сделан в пользу Израиля. Израиль является самым ближайшим союзником США, причем не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Как Республиканская, так и Демократическая партии всегда демонстрируют крайне произраильскую позицию. (...) В американских элитах существует двухпартийный произральский консенсус», — предрек такой сценарий Блохин.
Помощь Израилю и Украине действительно могут «увязать», но, даже если это и сделают, то они не будет это делать «пятьдесят на пятьдесят»: думаю, что приоритет будет отдан Израилю. Но это все в случае расширения конфликта
По его мнению, Вашингтон рассматривает Израиль как собственный «форпост» на Ближнем Востоке.
«Если будет расширяться зона конфликта, например, в войну Израиля будет втянут Иран, то США придется втянуться в этот конфликт, потому что будет существовать угроза национальной безопасности Израиля. Перед ними будет выбор: Украина либо Израиль. Конечно, Израиль будет на первом месте. Но это произойдет только в случае расширения конфликта, так как ресурсы Израиля крайне ограничены: государство существует благодаря американской военной и финансовой поддержке», — заключил специалист.
Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уточнил, что Израиль не просто проводит силовую операцию, а находится в состоянии войны.